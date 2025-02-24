Karabük'te dehşet gecesi! Kardeşi ve yengesini katletti

Giriş Tarihi: 24.02.2025 06:07

Karabük 'te Afganistan uyruklu bir kişi, yengesi ve kardeşini çocukların gözü önünde silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı ise asayiş ekipleri tarafından Eskipazar ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

2 cinayetin işlendiği ev (DHA)

Aynı evde yaşayan 29 yaşındaki Norooz Ahmedi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeşi Kurban Ali Ahmedi (25) ile yengesi Leeqa Azemi'yi (27) kafalarından silahla vurdu. Komşuların evden silah sesleri gelmesi üzerine yaptıkları ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edilirken, yapılan kontrollerde Kurban Ali ve Leeqa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.