Taksi şoförü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı
Edirne'de gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya taksi çarptı. Kazanın etkisiyle yaralanan yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde B.T. yönetimindeki 22 T 0015 plakalı taksi, yolun karşısına geçmek isteyen E.V.'ye çarptı. Kazada yaya yere savrulurken olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralanan kazazede ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Kaza anı taksi içerisindeki araç kamerasına yansıdı. Taksi şoförü B.T.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.