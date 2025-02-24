200 metre sürüklenip bariyerlere çarptı! Yer: Bursa

Gece saatlerinde Bursa'da kontrolünü kaybeden bir motosiklet sürücüsü, aracıyla devrilerek yaklaşık 200 metre sürüklendi. Bariyerlere çarpan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 06:14

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Bursa'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek yaklaşık 200 metre sürüklendi. Motosikletin üstünden fırlayıp, bariyerlere çarparak ağır yaralanan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mudanya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara Yolu istikametinde seyir halinde olan 41 APC 327 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek yaklaşık 200 metre sürüklendi. Motosikletten fırlayarak bariyerlere çarpan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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