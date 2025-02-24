Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:16

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana gelen kazada 4 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. İncelemelerin ardından araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.