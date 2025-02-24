Hattatların Reisi Hasan Çelebi vefat etti: Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
"Hattatların Reisi" kabul edilen ve dünyanın birçok camisinde imzası bulunan, son büyük projeleri arasında Büyük Çamlıca Camii ile Malezya'daki Sri Sendayan Camii'nin hatlarını kaleme alan Hattat Hasan Çelebi, 82 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan da Çelebi için taziye mesajı paylaşarak, "Hasan Çelebi’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber ekranlarında Çelebi'nin vefatına ilişkin konuşurken, onun birçok camide imzasının bulunduğunu vurguladı. Yazar Fuat Başar ise, "Yüzlerce icazetli öğrenci yetiştirdi. Vadesini tamamladı, inşallah ahirette yazı yazanların güzel bir yerde ağırlandığı bir mekânda misafir edilir." dedi.
"Hattatların Reisi" kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan hattat Hasan Çelebi, 88 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.
Çelebi, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi görüyordu. Son olarak Büyük Çamlıca Camii ile Malezya'daki Sri Sendayan Camii'nin hatlarını kaleme alan Çelebi'nin vefatını, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.
Koca, paylaşımında "Hasan Çelebi üstadımız ebedi aleme göçtü. Her bir eseri, medeniyetimizin bize yepyeni bir armağanıydı. Asli özelliklerini hiç değiştirmeden kuşaklar boyu süren hat sanatı, onunla, sürekliliğine güç kattı. Kendisi Necip Fazıl Saygı Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibiydi. Sağlık sorunları yaşadığı yakın dönemde tedavisiyle ilgilenebilmiş olmak benim için bir talih. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Gözümüzde, gönlümüzde yeri baki." ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur'an-ı Kerim'i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi'nin vefatından büyük üzüntü duydum. Hattatların reisi merhum Hasan Çelebi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı da X sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Dünyanın dört bir yanında camilere nakşettiği hat sanatıyla iz bırakan, "Hattatların Reisi" kabul edilen Hasan Çelebi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sultanahmet'ten Büyük Çamlıca Camii'ne, Malezya'daki Sri Sendayan Camii'ne kadar birçok eserde imzası bulunan Çelebi, yetiştirdiği öğrencilerle de sanatını nesilden nesile aktardı. 2010 yılında Yaşayan İnsan Hazinesi ilan ettiğimiz, 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü'ne layık görülen son olarak da Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü alan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar da "Reisü'l-Hattatin Hasan Çelebi hakka yürüdü. Ömrünü Kur'an-ı Kerim'i güzel yazmaya adamıştı. Medeniyet ve maneviyatımızın güzellikleri zarafetinde ve kişiliğinde mündemiçti. Celi Sülüs Kelime-i Şehadet'i Hırvatistan'da Sisak Camisine emanet artık. Rabbim mekanını cennet eylesin." paylaşımını yaptı.