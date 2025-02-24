MGM yine uyardı! 4 ilde sarı 2 ilde turuncu alarm | 24-28 Şubat hava durumu

MERSİN °C, 10°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 10°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KONYA °C, 0°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu,

ÇANKIRI °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu,

ANKARA °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu,

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri, Kayseri'nin kuzey ve doğusu ile Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kar yağışı kayak tatili bölgelerinde de sevince neden oldu (İHA)

Ekipler özellikle kar nedeniyle kapanan köy yollarına açmak için büyük çaba sarfetti (AA)

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu

KASTAMONU °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.