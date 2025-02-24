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MGM yine uyardı! 4 ilde sarı 2 ilde turuncu alarm | 24-28 Şubat hava durumu

Türkiye'yi beyaza bürüyen kar yağışı yurdu yavaş yavaş terk ederken, bu kez de dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, birçok il için don ve buzlanma uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün (24 Şubat 2025) 4 il için sarı, 2 il için ise turuncu kodlu alarm verdi. 5 günlük hava durumu tahmini de yayınlandı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.02.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 08:17
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MGM yine uyardı! 4 ilde sarı 2 ilde turuncu alarm | 24-28 Şubat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Düzce ve Bolu hariç) ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

24 Şubat 06.00 ila 25 Şubat 06.00 arası hava durumu tahminleri (MGM)24 Şubat 06.00 ila 25 Şubat 06.00 arası hava durumu tahminleri (MGM)

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan sıcaklıkların doğu ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

24 Şubat-28 Şubat tarihleri arası Türkiye geneli hava durumu tahminleri (MGM)24 Şubat-28 Şubat tarihleri arası Türkiye geneli hava durumu tahminleri (MGM)

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi , yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için sarı, 2 il için ise turuncu kodlu uyarı yayınladı (MGM)Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için sarı, 2 il için ise turuncu kodlu uyarı yayınladı (MGM)

SARI VE TURUNCU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürl��ğü, 24 Şubat 2025 için yayınladığı uyarı listesinde Ordu, Samsun, Kastamonu ve Sinop için sarı kodlu alarm verildiğini duyururken, Artvin ve Rize için ise alarmın rengi turuncu oldu.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde kar yağışı böyle görüntülendi (AA)İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde kar yağışı böyle görüntülendi (AA)

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

Türkiye genelinden kar manzaraları havadan görüntülendi (AA)Türkiye genelinden kar manzaraları havadan görüntülendi (AA)

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

Vatandaşlar karın tadını doyasına çıkardı (AA)Vatandaşlar karın tadını doyasına çıkardı (AA)

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 8°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Kar yağışı kayak tatili bölgelerinde de sevince neden oldu (İHA)Kar yağışı kayak tatili bölgelerinde de sevince neden oldu (İHA)

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri, Kayseri'nin kuzey ve doğusu ile Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu,

ÇANKIRI °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu,

ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu,

KONYA °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

Ekipler özellikle kar nedeniyle kapanan köy yollarına açmak için büyük çaba sarfetti (AA)Ekipler özellikle kar nedeniyle kapanan köy yollarına açmak için büyük çaba sarfetti (AA)

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu

DÜZCE °C, 2°C
Çok bulutlu

KASTAMONU °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli kar nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı (DHA)Kuvvetli kar nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı (DHA)

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -11°C
Çok bulutlu

KARS °C, -10°C
Çok bulutlu

MALATYA -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da neredeyse yarım metreyi bulan kar nedeniyle araçlar beyaza gömüldü (AA)Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da neredeyse yarım metreyi bulan kar nedeniyle araçlar beyaza gömüldü (AA)

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

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