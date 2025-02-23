Uyuya kaldığı aracında kedisiyle ölü bulundu!

Bartın’ın Çaydüzü Mahallesi’nde, kendisine ait otomobil tamirhanesine giden 38 yaşındaki Bekir Aydın, kedisiyle birlikte aracının içinde uyuya kaldı. Egzozdan çıkan gazdan zehirlenen Aydın, hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 17:15

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Saatlerce kendisinden haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Saat 15.00 sularında tamirhaneye giden ekipler, Aydın'ı çalışır halde bulunan otomobilinin içinde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde, Aydın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Bekir Aydın'ın yanındaki kedisinin de öldüğü belirlendi. Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bekir Aydın'ın ısınmak amacıyla kaloriferi açmak için otomobilin çalıştırdığı ve içinde uyuyakaldığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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