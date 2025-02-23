Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
TEM Otoyolu 5. Levent mevkii Ankara istikametinde ilerleyen 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otoyol üzerinde trafik durma noktasına gelirken yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde ilerleyen 5 otomobil trafik kazasına karıştı. Saat 16:00 sıralarında Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otoyolda seyir halinde ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle ani fren yaptı ve arkasındaki 4 araç birbirine çarptı. Sürücülerin takip mesafesini koruyamadığı tespit edilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen trafik polisleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi arttırırken, 112 sağlık ekipleri 2 yaralıya ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Yaşanan kaza nedeniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazanın ardından yolu temizleme çalışması yaptı. Kazaya karışan 5 araç çekici yardımıyla çekilirken TEM Otoyolu'nda durma noktasına gelen trafik normale döndü.