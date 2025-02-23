Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 23.02.2025 17:39

TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde ilerleyen 5 otomobil trafik kazasına karıştı. Saat 16:00 sıralarında Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otoyolda seyir halinde ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle ani fren yaptı ve arkasındaki 4 araç birbirine çarptı. Sürücülerin takip mesafesini koruyamadığı tespit edilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.