Yaşam

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolu 5. Levent mevkii Ankara istikametinde ilerleyen 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otoyol üzerinde trafik durma noktasına gelirken yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde ilerleyen 5 otomobil trafik kazasına karıştı. Saat 16:00 sıralarında Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otoyolda seyir halinde ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle ani fren yaptı ve arkasındaki 4 araç birbirine çarptı. Sürücülerin takip mesafesini koruyamadığı tespit edilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılıyor. (DHA)TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılıyor. (DHA)

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen trafik polisleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi arttırırken, 112 sağlık ekipleri 2 yaralıya ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Yaşanan kaza nedeniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazanın ardından yolu temizleme çalışması yaptı. Kazaya karışan 5 araç çekici yardımıyla çekilirken TEM Otoyolu'nda durma noktasına gelen trafik normale döndü.

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