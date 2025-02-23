Sağlıkçılar ölümden döndü: Otomobil kanyona uçtu!

Giriş Tarihi: 23.02.2025 16:59

Nöbetten dönen sağlık görevlilerin aracı Tokatlı Kanyonu'na uçtu! / DHA

BOTLARLA KIYIYA TAŞINDILAR

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karla kaplı ve bazı bölümlerde yüzeyi buz tutan suyun olduğu kanyona düşen otomobildeki Ekrem Şahin, İsa Atay ile İlhan Kayaoğlu'nu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Ekipler zorlu arazi şartlarında 30 metre yükseklikten kanyona indi. Kanyonda yüzerek yaralılara ulaşan ekipler, sarkıttıkları botlara aldıkları 3 kişiyi kıyıya getirdi. Yaralılar, daha sonra halatla sedye ile yukarı çıkarıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ekrem Şahin, İsa Atay ve İlhan Kayaoğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.