Sağlıkçılar ölümden döndü: Otomobil kanyona uçtu!
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, içinde sağlık personelinin bulunduğu otomobil, Tokatlı Kanyonu’nda kontrolden çıktı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten kanyona uçan araçtaki 3 sağlık çalışanı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sabah saatlerinde nöbetten dönen 3 sağlık çalışanının bulunduğu araç, Tokatlı Kanyonu'nda kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten düştü. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren sağlıkçıları, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarmayı başardı.
Olay, sabah saatlerinde Safranbolu ilçesine bağlı Gavza köyünde bulunan Tokatlı Kanyonu'nda meydana geldi. Eflani'den 2 arkadaşıyla gece nöbetinden dönen sağlık personeli Ekrem Şahin yönetimindeki 78 BU 010 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu 30 metreden kanyona uçtu.
BOTLARLA KIYIYA TAŞINDILAR
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karla kaplı ve bazı bölümlerde yüzeyi buz tutan suyun olduğu kanyona düşen otomobildeki Ekrem Şahin, İsa Atay ile İlhan Kayaoğlu'nu kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Ekipler zorlu arazi şartlarında 30 metre yükseklikten kanyona indi. Kanyonda yüzerek yaralılara ulaşan ekipler, sarkıttıkları botlara aldıkları 3 kişiyi kıyıya getirdi. Yaralılar, daha sonra halatla sedye ile yukarı çıkarıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ekrem Şahin, İsa Atay ve İlhan Kayaoğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.