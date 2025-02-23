Trafik polisleri karda bozulan araçların imdadına yetişti

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle bozulan ya da yolda mahsur kalan araçlar trafik polis ekiplerinin itmeleri sayesinde hareket ettirildi.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:42

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor. Şiddetli kar yağışı zaman zaman Karadeniz Sahil Yolu'nda trafiğin durma noktasına gelmesine sebep oluyor.

Rize'nin Pazar ilçesi Soğuksu Mahallesi mevkiinde bozulan bir araç olduğu yerden hareket edemedi. Yol güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede bulunan trafik polisleri araca müdahale ederek itmeye başladı. Polislerin sürücüye yardım ettiği anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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