Malatya'da husumetli dehşetinde kan aktı! 1 yaralı

Malatya'da aralarında husumet bulunan şahısların tartışması kavgaya dönünce olan oldu. Şahıslar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:43

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Malatya'da aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılaşan husumetli R.T., M.Y.G. ile Z.Ş., D.Y. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLİ BIÇAKLI KAVGADA 1 YARALI

Kavgada R.T. aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanırken, M.Y.G. pompalı tüfekle havaya bir el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri 1 adet pompalı tüfek ele geçirirken, olaya karıştıkları değerlendirilen 3 kiiş gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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