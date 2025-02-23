Hatay'da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gün batımı mest etti. Kızıla dönen gökyüzünü görenler sahillere akın ederken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:37

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde güneşin batışı sırasında, kartpostallık görüntüler oluştu.

Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar, gün batımını izlemek için sahile geldi. Vatandaşlar manzaranın fotoğrafını çekerek, o anları ölümsüzleştirdi.

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