Trabzon'da buzlanma kazası: 7 araç birbirine girdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Akçaabat-Yomra istikameti Ayasofya viyadüğündeki buzlanma zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 4 TIR, 2 otomobil ve hafif ticari araç çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 22:40

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Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 4 tır, 2 otomobil ve hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Yomra istikameti Ayasofya viyadük üzerinde buzlanma nedeniyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR'DAKİ MALZEMELER YOL SAVRULDU

Kazanın etkisiyle TIR'daki çeşitli malzemeler yola savruldu. Karadeniz Sahil Yolu Ayasofya viyadük üzeri tamamen trafiğe kapanırken, Akçaabat istikametinden gelen ulaşım iç yoldan sağlanıyor.

Öte yandan araçların bulunduğu yerden kurtarılması ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

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