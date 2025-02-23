Balıkesir'de silahlı saldırı! 1 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde,yerde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu ihbar etti ve olay yerinde yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şahsın tabanca ve tüfekten çıkan ateş sonucu öldürüldüğü anlaşıldı.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 22:33

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görev vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

TABANCA VE TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen ekipler, M.K. (45) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, M.K'nın tabanca ve tüfekten çıkan ateş sonucu öldürüldüğü anlaşıldı.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından M.K'nın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ekipler, olayın şüphelilerini bulmak için çalışma başlattı.

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