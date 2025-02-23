Hakkari'de 6 çuval içerisinde 102 kilo metamfetamin ele geçirildi

Giriş Tarihi: 23.02.2025 22:52

Hakkari'de kargo ile gönderilmek istenilen 6 çuval içerisinde 102 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarda 22 Şubat'ta şüpheli bir kargo aracında 6 çuvalda yapılan aramada 102 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.