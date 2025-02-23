Su sıktığı ağaçları dondu: Bahçesi buz sergisine döndü

Giriş Tarihi: 23.02.2025 16:27

Acarmantaş Mahallesi'nde etkili olan soğuk hava, tropikal meyve yetiştiricilerini olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesi sonucu üretici Mustafa Akçoban ejder meyvelerinin zarar görmesini önlemek amacıyla gece boyu nöbet tuttu.

Bahçesindeki ağaçlarını kardan korumak için su sıkan adam beklemediği bir manzara ile karşılaştı / DHA

AŞIRI SOĞUK DON YAPTI!

Bahçesine fıskiyeyle su sıkan Akçoban'ın tüm çabasına karşın yaşanan don sonucu meyvenin dalları buz tuttu. Meyve bahçesinde oluşan bu sarkıtlar ilginç bir görüntü oluşturdu. Üretici Mustafa Akçoban, don tehlikesine karşı bahçede sulama yaptığını ancak aşırı soğuk ve don nedeniyle meyvelerin buz tuttuğunu söyledi.