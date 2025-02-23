Muğla'da araçta yangın faciası! Küçük çocuk ağır yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde araçta bırakılan çocuk henüz bilinmeyen bir şekilde çıkan yangında ağır yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 20:22

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir araçta çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kargı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dedesi Ö.Ç. (55) ve annesi S.G. (28) ile birlikte dayısına misafirliğe giden 5 yaşındaki B.K.G.'yi yakınları araçta bıraktı.

AĞIR YARALANDI

Araçta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Ağır yaralı çocuk ise ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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