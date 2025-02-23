Av macerası acı bitti! Oğlunu kazara öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde baba ve oğlunun çıktıkları av macerası acı sonla bitti. Babanın elindeki tüfek bir anda ateş almasıyla oğlunu kazara başından vurdu. 12 yaşındaki Ateş Ali E. olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 19:27

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Dün sabah saatlerinde Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi Rasathane mevkiinde av kazası meydana geldi. Oğlu ile avlanmaya giden babanın iddiaya göre tüfeği kazara ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar Ateş Ali E.'nin başına isabet etti.

12 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle Ateş Ali E. olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Rıfat E.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 12 yaşındaki Ateş Ali E.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Rıfat E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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