Evinin merdivenlerinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki katlı evinde yaşayan 80 yaşındaki Kemal Güneş, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 20:30

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde evinde tek olarak yaşayan yaşlı adam, saat 19:00 sıralarında Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan evinin merdivenlerinden düştü. 80 yaşındaki Kemal Güneş, evinin merdivenlerinden çıktığı sırada dengesini kaybederek aşağı yuvarlandı.

YAŞLI ADAM YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaşanan kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde, Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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