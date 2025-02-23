Kayseri'de ilginç olay: Ördek avında yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir vatandaş birlikte ördek avına çıktığı arkadaşını kazara tüfekle vurdu. Bacağından yaralanan şahıs ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:49

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Hacı Osman Tarlacı (69), birlikte ördek avına çıktığı arkadaşı Osman Çıtak'ı (68) tüfekle kazara bacağından vurdu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Ağcaşar Barajı sulama kanalları üzerinde meydana geldi. Bölgede ördek avına çıkan Hacı Osman Tarlacı ile arkadaşı Osman Çıtak, sulama kanalları üzerinde farklı noktalara yerleşerek beklemeye başladı.

DÜŞEN TÜFEK ATEŞ ALDI SAÇMALAR İSABET ETTİ

İddiaya göre, karla kaplı zeminde ayağı kayan Tarlacı düştü, elindeki tüfek de ateş aldı. Hacı Osman Tarlacı'nın tüfeğinden çıkan saçmalar, başka bir bölgede av için bekleyen arkadaşı Osman Çıtak'a isabet etti.

Bacağından yaralanan Çıtak, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Çıtak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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