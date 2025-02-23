Yozgat'ta virajı alamayan otobüs şarampole devrildi

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bağlı Ozan beldesinde yoğun kar yağışı nedeniyle otobüs virajı alamadı ve şarampole devrildi. Yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:45

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Kaza, Saraykent ilçesi D-200 karayolu Ozan beldesi mevkiinde meydana gelmişti. Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan M.T. idaresindeki Huzur Turizme ait Setra marka otobüs buzlanmanın etkisiyle virajı alamayarak şarampole devrilmiş, kazada otobüs sürücüsü M.T. ile yolcular K.K., A.K., E.E. ve Y.S. yaralanmıştı.

5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs içerisindeki bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde otobüsün devrilme anı ve yolcuların yaşadığı panik anları, kazanın durumunu gözler önüne serdi.

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