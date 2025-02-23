Evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:49

Kurbağa Mahallesi'nde Mehmet Kılıç'a (80) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.