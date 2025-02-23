Yaşam

Evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan tek katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine eve gelen 112 ekipleri bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kurbağa Mahallesi'nde Mehmet Kılıç'a (80) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren itfaiye ekipleri 80 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaştı. (İHA)Eve giren itfaiye ekipleri 80 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaştı. (İHA)

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale için kepçe yardımıyla eve girmeye çalıştı. Çalışma sonucu eve giren ekipler, Mehmet Kılıç'ın cansız bedenine ulaştı. Evdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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