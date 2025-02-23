Evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan tek katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine eve gelen 112 ekipleri bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Kurbağa Mahallesi'nde Mehmet Kılıç'a (80) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekipleri yangına müdahale için kepçe yardımıyla eve girmeye çalıştı. Çalışma sonucu eve giren ekipler, Mehmet Kılıç'ın cansız bedenine ulaştı. Evdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.