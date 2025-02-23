İstanbul'da kuaförler kar yağışını böyle kutladı!
Kağıthane'de kar yağışını kutlayan vatandaşlar farklı şekillerde eğlence stillerini seçti. Kağıthane'de bir kuaför açık havada müşterisini tıraş ederken, Taksim'de ise iki kuaför yaptıklarını kardan adamı tıraş ederek kutladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kağıthane, Hamidiye Mahallesi'nde müşterisini dışarı çıkaran kuaför, saç tıraşını yağan karın altında tamamladı. Tıraşın ardından müşterisinin saçına şampuan döken kuaför, karla saçını yıkadı. Taksim'de ise iki kuaför, yaptıkları kardan adama önce saç ekledi ardından tıraş etti. Renkli görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.