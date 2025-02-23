Yaşam

İstanbul'da kuaförler kar yağışını böyle kutladı!

Kağıthane'de kar yağışını kutlayan vatandaşlar farklı şekillerde eğlence stillerini seçti. Kağıthane'de bir kuaför açık havada müşterisini tıraş ederken, Taksim'de ise iki kuaför yaptıklarını kardan adamı tıraş ederek kutladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
İstanbul'da kuaförler kar yağışını böyle kutladı!

Kağıthane, Hamidiye Mahallesi'nde müşterisini dışarı çıkaran kuaför, saç tıraşını yağan karın altında tamamladı. Tıraşın ardından müşterisinin saçına şampuan döken kuaför, karla saçını yıkadı. Taksim'de ise iki kuaför, yaptıkları kardan adama önce saç ekledi ardından tıraş etti. Renkli görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da bir kuaför yağan karın altında müşterisini tıraş etti / DHAİstanbul'da bir kuaför yağan karın altında müşterisini tıraş etti / DHA

Kocaeli’de indirim izdihamı: Soğuğa ve kara aldırış etmedilerKocaeli’de indirim izdihamı: Soğuğa ve kara aldırış etmediler KOCAELİ'DE İNDİRİM İZDİHAMI: SOĞUĞA VE KARA ALDIRIŞ ETMEDİLER
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN