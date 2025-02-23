Yaşam

İstanbul’da kış manzaraları: Dondurucu havada deniz keyfi!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı gece saatlerinde vatandaşları sokağa döktü. Kar toplu oynayan, halay çeken ve yokuştan kayan vatandaşların görüntüleri renkli anlara sahne olurken, dondurucu havada boğaza girenler görenleri hayrete düşürdü.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
İstanbul’da kış manzaraları: Dondurucu havada deniz keyfi!

Bebek Sahili'nde dondurucu soğuğa meydan okuyan bir grup, Boğaz'ın derin sularına atlayarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Soğuk havaya aldırış etmeden yüzmeye başlayan cesur yüzücüler, hem şaşkın bakışları üzerlerine topladı hem de ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul Boğazı'nda kar kış demeden denize girdiler / DHAİstanbul Boğazı'nda kar kış demeden denize girdiler / DHA

DONDURUCU SOĞUKTA DENİZE GİRDİLER

İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde de devam etti. Beyaza bürünen kentte vatandaşlar sokaklarda kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar halay çekip horon tepti. Ara sokaklarda yokuşlardan kayanlar karın keyfini çıkardı. Bebek sahilinde ise bir grup vatandaş dondurucu havaya rağmen denize girdi. Kimileri ise kar yağışı altında mangalda sucuk yaparak karlı havanın keyfini çıkardı.

Yağan karın tadını çıkaran vatandaşlar kardan pasta yaptı / DHAYağan karın tadını çıkaran vatandaşlar kardan pasta yaptı / DHA

ÇÖPLERİ BRANDAYLA KAYARAK İNDİRDİ

Kardan yapılan pasta ve Şişli'de aracının üstünde kardan adam yapanlar renkli görüntüler oluşturdu. Kağıthane'de ise bir temizlik işçisi buzlanma nedeniyle çöp aracının giremediği sokaktaki konteynerde bulunan çöpleri, brandanın üstüne döktükten sonra kayarak aşağı indirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokağa çıkan vatandaşlar karın yağışını halay çekerek kutladı / DHASokağa çıkan vatandaşlar karın yağışını halay çekerek kutladı / DHA

Altay Kar Fırtınası geldi! MGM’den yeni uyarıAltay Kar Fırtınası geldi! MGM’den yeni uyarı ALTAY KAR FIRTINASI GELDİ! MGM'DEN YENİ UYARI