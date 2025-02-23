İstanbul’da kış manzaraları: Dondurucu havada deniz keyfi!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı gece saatlerinde vatandaşları sokağa döktü. Kar toplu oynayan, halay çeken ve yokuştan kayan vatandaşların görüntüleri renkli anlara sahne olurken, dondurucu havada boğaza girenler görenleri hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:50

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Bebek Sahili'nde dondurucu soğuğa meydan okuyan bir grup, Boğaz'ın derin sularına atlayarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Soğuk havaya aldırış etmeden yüzmeye başlayan cesur yüzücüler, hem şaşkın bakışları üzerlerine topladı hem de ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul Boğazı'nda kar kış demeden denize girdiler / DHA DONDURUCU SOĞUKTA DENİZE GİRDİLER İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde de devam etti. Beyaza bürünen kentte vatandaşlar sokaklarda kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar halay çekip horon tepti. Ara sokaklarda yokuşlardan kayanlar karın keyfini çıkardı. Bebek sahilinde ise bir grup vatandaş dondurucu havaya rağmen denize girdi. Kimileri ise kar yağışı altında mangalda sucuk yaparak karlı havanın keyfini çıkardı.