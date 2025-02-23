Doğu'daki hava sıcaklığında kar etkisi: Eksi 26’a kadar düştü!

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı devam ederken, Erzurum’da yoğun yağışın ardından dondurucu soğuklar etkisini gösterdi. Gece saatlerinde hava sıcaklığı -19 dereceye kadar düşerken, araç camları buz tuttu. Kars’ta ise soğuk hava dalgası daha da sert hissedildi ve termometreler -26 dereceyi gösterdi.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:29

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Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve branda örttü, bazı park ve bahçelere yaban hayvanları için yem ve ekmek bıraktı.

ARDAHAN'DA SOĞUK HAVA BUZ OLUŞTURDU

Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kentte, soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlar buz tuttu, çatılarda buz sarkıtı oluştu. Yükseklerde ise kar yağışı etkili oldu. Merkeze bağlı Taşlıdere köyü bölgesinde kızıl tilkinin karla kaplı alanda av mesaisi objektife yansıdı.

KARS'TA HAVA SICAKLIKLARI -6 DERECEYİ GÖRDÜ

Kars'ta da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, güzel görüntüler oluştu. Kars Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıkamış'ta soğuk hava nedeniyle camlar buz tuttu, bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı. Vatandaşlar arabalarını soğuktan korumak için battaniye, branda örttü. Aşırı soğuklar sokak ve yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Karlı alanda kızıl tilkinin hareketsiz durması dikkati çekti.

Vatandaşlardan Ertuğrul Karatoprak, kar yağışından sonra havanın soğuduğunu belirterek, "Havalar çok soğuk her taraf buz tuttu. Gece hava sıcaklığı eksi 25-26 dereceler düşüyor." dedi.

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