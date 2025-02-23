Aksaray'da kamyonet şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

Aksaray’da kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı şarampole devrildi. 2 kişinin yaralandığı kazada alev alan kamyonet hurdaya döndü. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:01

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Aksaray'da seyir halinde ilerleyen bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracı şarampole devrildi.

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Niğde istikametine seyreden A.K. (26) yönetimindeki 41 AYH 661 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü A.K. ve araçtaki S.K. (22) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, kamyonet kazadan bir süre sonra alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, kamyonet hurda yığınına döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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