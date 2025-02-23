Yaşam

Fahiş fiyat uygulayanlarla iki koldan mücadele! Bakanlıktan mobil uygulama: Marketlerden denetim

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışları ve taklit-tağşiş ürünlerle mücadele kapsamında yeni adımlar atıyor. Bakanlık, fahiş fiyat uygulamalarına karşı vatandaşların doğrudan şikayette bulunabilmesi için ‘Haksız Fiyat Bildirimi’ adlı mobil uygulamayı devreye aldı. Bu uygulama sayesinde tüketiciler, yüksek fiyatlı ürünleri anında fotoğraflayıp yetkililere iletebilecek. Öte yandan, sahte ve sağlıksız gıda ürünlerinin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla denetimler sıkılaştırıldı. Marketlerde satılan ürünler, analizden geçirilmeden raflara giremeyecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fahiş fiyat uygulayanlarla iki koldan mücadele! Bakanlıktan mobil uygulama: Marketlerden denetim

Bakanlığın yürüttüğü kapsamlı kontroller sonucunda birçok market, gıda ürünlerini titizlikle incelemeye başladı. Bu sayede hem tüketicinin korunması hem de haksız kazanç sağlayan işletmelere karşı caydırıcı önlemler alınması hedeflenirken bakanlık da vatandaşları 'Haksız Fiyat Bildirimi' mobil uygulaması ile vatandaşları sürece daha aktif dahil edebilmenin yolunu açtı.

ANINDA FOTOĞRAFLANABİLECEK

Bakanlık yetkilileri, "Ticaret Bakanlığı olarak, günümüz ekonomik ortamında yaşanan gelişmeler neticesinde, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçebilmek amacıyla geliştirmiş olduğumuz 'Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulamasına' yeni modüller eklenerek, yenilikçi bir mobil uygulama ile vatandaşlarımızın karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını anında ve etkili biçimde bildirip, hızlı aksiyon alınmasına imkan sağlanması amaçlanmıştır" dedi.

Vatandaşlar, çaşıda-pazarda veya marketlerde fahiş fiyata satılan bir ürün gördüğünde anında fotoğraflayıp şikayette bulunabilecek. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, geliştirilen uygulama ile sisteme düşen görüntü anında işleme girecek ve bakanlık harekete geçecek.

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadele kapsamında mobil uygulamasına yeni modüller ekledi / AATicaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadele kapsamında mobil uygulamasına yeni modüller ekledi / AA

UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?

İşte bakanlığın bu konudaki açıklaması:

Haksız Fiyat Bildirimi Mobil Uygulamasına mobil uygulama mağazaları Apple Store ve Google Play üzerinden ulaşılabilmekte olup, mobil uygulamaya girişler e-Devlet hesaplarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bildirimde bulunurken 5 adet fotoğraf yüklenmesi sağlanmış, konum ekleme özelliği eklenmiş ve açıklama alanı artırılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumakla beraber, adil bir ticari hayatın sağlanması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Yeni uygulama ile birlikte vatandaşlar haksız fiyatlı ürünü anında ihbar edebilecek / AAYeni uygulama ile birlikte vatandaşlar haksız fiyatlı ürünü anında ihbar edebilecek / AA

MARKETLER DE HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışları ve taklit-tağşiş ürünlerle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürürken marketler de harekete geçti. Birçok market gıda ürünleri denetimine başladı. Bununla analizden geçemeyen ürünler rafa giremeyecek.

Son dönemin en önemli günden maddelerinden biri gıdada taklit ve tağşiş ürünler oldu. Takvim Gazetesi'nin haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetim sonuçlarını paylaştığı Güvenilir Gıda Platformu gıda ürünlerindeki hileleri bir bir gözler önüne sererken temiz gıdaya ulaşmak vatandaşlar için daha da önemli bir hal aldı. Bakanlık denetimlerini aralıksız sürdürürken özel sektör de sağlıklı ve temiz gıda için çalışmalarını hızlandırdı. SABAH'a açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, "Taklit ve tağşiş ürünlere karşın vatandaşların bilinci arttı. Bu nedenle aldıkları her ürünü sorguluyorlar. Bu durum özel sektörün de elini taşın altına sokmasını sağladı. Artık birçok firma kendi içinde analiz yapıyor. Ürünleri rafa koymadan önce sıkı denetimden geçiriyorlar" diyor.

Bakanlığın ardından marketler de gıda denetimlerine başladı / AABakanlığın ardından marketler de gıda denetimlerine başladı / AA

3 BİN 500 ÜRÜN İZLENEBİLECEK

Bu kapsamda son hamle Metro Türkiye'den geldi. 'Gıdaların İzini Sürün, Bilgiyle Beslenin' mottosuyla hareket eden şirket, etten balığa, meyve-sebzeden bal ve zeytinyağına rafına koyduğu 3 bin 500 ürünü QR kod okutarak izleme olanağı sunuyor. 2016 yılında gıda tağşiş ve taklit ile mücadele programını başlattıklarını anlatan Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Hamit Baykal, bu yönde kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Baykal, "Tağşiş açısından potansiyel olabilecek tüm gıda ürünlerini masaya yatırdık, gıda ürünlerinin tağşiş haritasını oluşturduk. Ardından da 'Gıdaların İzini Sürün, Bilgiyle Beslenin' projesini hayata geçirdik. Hem gıda güvenliği kriterlerine uygun hem de doğru ürünleri tüketiciye sunabilmek için analizleri ürünler daha rafa gelmeden yapıyoruz. Kalite standartlarına uymayan hiçbir ürüne de rafta yer vermiyoruz" ifadelerini kullandı. Tarım Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Güvenilir Gıda Platformu'nun da tüketici ve üreticilerde ciddi bir farkındalık oluşturduğunu anlatan Baykal, "Üreticilerin hammadde kontrolleri, bakanlığın ve perakende olarak bizim son ürün kontrollerimizle bu tarz ürünlere karşı güçlü bir çalışma hayata geçti. Şu anda güvenilir ürün pazarı daha yüksek bir paya sahip" diye konuştu.

Denetimlerden geçemeyen ürünler raflara girmeyecek / AADenetimlerden geçemeyen ürünler raflara girmeyecek / AA

QR İLE EN İNCE AYRINTISINA KADAR DENETİM!

3.500'den fazla üründe yüzde 100 izlenebilirlik sunduklarını aktaran Baykal, "Müşterilerimiz balık reyonumuza geldiğinde 'taze mi?' diye sormuyor. QR kodu okutarak o balık saat kaçta, hangi denizde, hangi kaptan tarafından tutulmuş zaten öğreniyor. Ya da bir domatesin pestisit değerinin de ötesinde sulandığı suyun, toprağın analizini kolaylıkla görüyor" dedi. Tüketicilerin içeriğinden en çok endişe ettiği işlenmiş etler üzerinde yeni bir çalışma hayata geçirdiklerini anlatan Baykal, şöyle devam etti: "Metro Chef markalı işlenmiş et ürünlerinin tamamında izlenebilirlik sunmaya başladık. Müşterilerimiz dana pastırma, sucuk gibi Ramazan ayında da tüketimi yüksek et ürünlerinin etiketlerinde yer alan QR kod aracılığıyla, kullanılan ete ait veteriner raporu, üretim yeri, alerjen bilgisi, gıda güvenliği denetim sertifikası, ürün analizi gibi bilgilere ulaşabiliyor."

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