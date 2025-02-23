Fahiş fiyat uygulayanlarla iki koldan mücadele! Bakanlıktan mobil uygulama: Marketlerden denetim

Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:06

Bakanlığın yürüttüğü kapsamlı kontroller sonucunda birçok market, gıda ürünlerini titizlikle incelemeye başladı. Bu sayede hem tüketicinin korunması hem de haksız kazanç sağlayan işletmelere karşı caydırıcı önlemler alınması hedeflenirken bakanlık da vatandaşları 'Haksız Fiyat Bildirimi' mobil uygulaması ile vatandaşları sürece daha aktif dahil edebilmenin yolunu açtı.

ANINDA FOTOĞRAFLANABİLECEK

Bakanlık yetkilileri, "Ticaret Bakanlığı olarak, günümüz ekonomik ortamında yaşanan gelişmeler neticesinde, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçebilmek amacıyla geliştirmiş olduğumuz 'Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulamasına' yeni modüller eklenerek, yenilikçi bir mobil uygulama ile vatandaşlarımızın karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını anında ve etkili biçimde bildirip, hızlı aksiyon alınmasına imkan sağlanması amaçlanmıştır" dedi.

Vatandaşlar, çaşıda-pazarda veya marketlerde fahiş fiyata satılan bir ürün gördüğünde anında fotoğraflayıp şikayette bulunabilecek. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, geliştirilen uygulama ile sisteme düşen görüntü anında işleme girecek ve bakanlık harekete geçecek.