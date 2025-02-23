Fahiş fiyat uygulayanlarla iki koldan mücadele! Bakanlıktan mobil uygulama: Marketlerden denetim
Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışları ve taklit-tağşiş ürünlerle mücadele kapsamında yeni adımlar atıyor. Bakanlık, fahiş fiyat uygulamalarına karşı vatandaşların doğrudan şikayette bulunabilmesi için ‘Haksız Fiyat Bildirimi’ adlı mobil uygulamayı devreye aldı. Bu uygulama sayesinde tüketiciler, yüksek fiyatlı ürünleri anında fotoğraflayıp yetkililere iletebilecek. Öte yandan, sahte ve sağlıksız gıda ürünlerinin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla denetimler sıkılaştırıldı. Marketlerde satılan ürünler, analizden geçirilmeden raflara giremeyecek.
Bakanlığın yürüttüğü kapsamlı kontroller sonucunda birçok market, gıda ürünlerini titizlikle incelemeye başladı. Bu sayede hem tüketicinin korunması hem de haksız kazanç sağlayan işletmelere karşı caydırıcı önlemler alınması hedeflenirken bakanlık da vatandaşları 'Haksız Fiyat Bildirimi' mobil uygulaması ile vatandaşları sürece daha aktif dahil edebilmenin yolunu açtı.
ANINDA FOTOĞRAFLANABİLECEK
Bakanlık yetkilileri, "Ticaret Bakanlığı olarak, günümüz ekonomik ortamında yaşanan gelişmeler neticesinde, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçebilmek amacıyla geliştirmiş olduğumuz 'Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulamasına' yeni modüller eklenerek, yenilikçi bir mobil uygulama ile vatandaşlarımızın karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını anında ve etkili biçimde bildirip, hızlı aksiyon alınmasına imkan sağlanması amaçlanmıştır" dedi.
Vatandaşlar, çaşıda-pazarda veya marketlerde fahiş fiyata satılan bir ürün gördüğünde anında fotoğraflayıp şikayette bulunabilecek. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, geliştirilen uygulama ile sisteme düşen görüntü anında işleme girecek ve bakanlık harekete geçecek.
UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?
İşte bakanlığın bu konudaki açıklaması:
Haksız Fiyat Bildirimi Mobil Uygulamasına mobil uygulama mağazaları Apple Store ve Google Play üzerinden ulaşılabilmekte olup, mobil uygulamaya girişler e-Devlet hesaplarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bildirimde bulunurken 5 adet fotoğraf yüklenmesi sağlanmış, konum ekleme özelliği eklenmiş ve açıklama alanı artırılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumakla beraber, adil bir ticari hayatın sağlanması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.
MARKETLER DE HAREKETE GEÇTİ
Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışları ve taklit-tağşiş ürünlerle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürürken marketler de harekete geçti. Birçok market gıda ürünleri denetimine başladı. Bununla analizden geçemeyen ürünler rafa giremeyecek.
Son dönemin en önemli günden maddelerinden biri gıdada taklit ve tağşiş ürünler oldu. Takvim Gazetesi'nin haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetim sonuçlarını paylaştığı Güvenilir Gıda Platformu gıda ürünlerindeki hileleri bir bir gözler önüne sererken temiz gıdaya ulaşmak vatandaşlar için daha da önemli bir hal aldı. Bakanlık denetimlerini aralıksız sürdürürken özel sektör de sağlıklı ve temiz gıda için çalışmalarını hızlandırdı. SABAH'a açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, "Taklit ve tağşiş ürünlere karşın vatandaşların bilinci arttı. Bu nedenle aldıkları her ürünü sorguluyorlar. Bu durum özel sektörün de elini taşın altına sokmasını sağladı. Artık birçok firma kendi içinde analiz yapıyor. Ürünleri rafa koymadan önce sıkı denetimden geçiriyorlar" diyor.