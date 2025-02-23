Yoğun kar yağışı iş yeri tentelerini yerle bir etti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir iş yerinin tenteleri çöktü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Günlerdir yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı kazaları da beraberinde getiriyor. Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoğun kar yağışı bir iş yerindeki tentelerin çökmesine sebebiyet verdi. Bazı iş yerlerinde küçük çaplı maddi hasara neden oldu.
FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ
Orta Mahalle'de bulunan bazı iş yerlerinin tenteleri karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.Pazar günü nedeniyle iş yerlerinin kapalı olması olası kazaları önledi.