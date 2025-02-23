Anadolu Otoyolu'nda TIR'ların makaslaması nedeniyle ulaşımda aksama!
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde buzlanma nedeniyle iki TIR'ın makaslaması sonucu Ankara istikameti kısa süreliğine kapandı. TIR'ların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
Otoyolun Bolu Dağı viyadükleri Ankara istikametinde buzlanma nedeniyle iki tır makasladı. Bu yöndeki ulaşım Kaynaşlı gişelerinden itibaren kısa süreliğine kapatıldı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri yönlendirildi. TIR'ların kaldırılmasının, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılmasının ardından ulaşım normale döndü.