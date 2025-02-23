Yaşam

Denizli'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil ile motosiklet sürücüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Denizli'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Y.A.Y. idaresindeki 20 AAN 509 plakalı motosiklet, Çayır Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda K.O.G. yönetimindeki 06 CYR 503 plakalı otomobille çarpıştı.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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