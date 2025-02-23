Denizli'de otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil ile motosiklet sürücüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Y.A.Y. idaresindeki 20 AAN 509 plakalı motosiklet, Çayır Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda K.O.G. yönetimindeki 06 CYR 503 plakalı otomobille çarpıştı.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.