Ankara'da otomobil motosiklete çarptı: 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada motosikletli metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 20:57

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Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi'nde seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle motor sürücüsü birkaç metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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