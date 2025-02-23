Bursa'da feci olay! Yaşlı adam hayatını kaybetti

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde evinin merdivenlerinden inmek isterken yuvarlanarak düşen adam olay yerinde hayatını kaybetti. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 21:54

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Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde evinde merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi'ye bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kemal Güneş (80) köyde merdivenlerinden evine çıktığı esnada kayarak yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevkedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kemal Güneş'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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