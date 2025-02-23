Yaşam

Ankara'da korkutan kaza! EGO otobüsü köprüye sıkıştı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, boş olduğu öğrenilen EGO otobüsü köprüye sıkıştı. Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Ankara'da korkutan kaza! EGO otobüsü köprüye sıkıştı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, köprüye sıkışan EGO otobüsünde hasar meydana geldi.

Görev dışı olduğu öğrenilen ve yolcusu bulunmayan seyir halindeki EGO otobüsü, akşam saatlerinde Elvankent Banka Konutları 805. Cadde'de bulunan köprünün altına girdi.

YARALANAN OLMADI

Otobüsün yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki köprünün altına sıkışması sonrası çekici çağırıldı. Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN