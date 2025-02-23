Ankara'da korkutan kaza! EGO otobüsü köprüye sıkıştı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, boş olduğu öğrenilen EGO otobüsü köprüye sıkıştı. Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, köprüye sıkışan EGO otobüsünde hasar meydana geldi.
Görev dışı olduğu öğrenilen ve yolcusu bulunmayan seyir halindeki EGO otobüsü, akşam saatlerinde Elvankent Banka Konutları 805. Cadde'de bulunan köprünün altına girdi.
YARALANAN OLMADI
Otobüsün yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki köprünün altına sıkışması sonrası çekici çağırıldı. Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi.