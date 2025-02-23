Bolu Dağın'da kar ulaşımı felç etti: Geçişler açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle büyük araçlara kapatılan Bolu Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Metrelerce araç kuyruğu oluşurken araç geçişine kapanan yol, polis ve karayolları ekiplerinin çalışması ile açıldı.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 22:06

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Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı'nda yollar karla kaplanınca büyük araç geçişine kapanan yol, polis ve karayolları ekiplerinin çalışması ile açıldı.

Akşam saatlerinde bir anda bastıran kar sebebi ile Bolu Dağı'nda yollar karla kapandı. Olumsuzluk yaşanmaması adına Bölge Trafik ekipleri de karla kapanan yolu büyük araç geçişine kapattı. Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışması yapması ile birlikte yol asfalt görünüme kavuştu

GEÇİŞLERE İZİN VERİLDİ

Bolu Dağı'na Düzce girişinde metrelerce uzanan tır kuyruğu yolların asfalt görünümüne gelmesi ile birlikte büyük araçların geçişine de izin verildi. Bölgede ekipler bekleyişini sürdürürken, sürücülerin kontrollü gitmesi konusunda uyarılıyor.

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