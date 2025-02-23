"Kaputa çocuk oturtuldu" ihbarı ekipleri harekete geçirdi!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde seyir halindeki otomobilin kaputuna çocuk oturtulduğu ihbarını alan ekipler sürücüyü tespit ederek idari para cezası uyguladı.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 22:09

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde seyir halindeki otomobilin kaputuna çocuk oturtan kişiye ceza yazıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 12.00 sıralarında Beştepe Mahallesi'nde hareket halindeki bir otomobilin kaputuna çocuk bindirildiği ihbarında bulunuldu.

İDARİ PARA CEZASI

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç sürücüsünü tespit ederek, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlattı. Sürücüye ilgili trafik maddelerince idari para cezası uygulandı.

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