Ankara'daki 22 katlı binada yangın paniği!

Ankara'nın Mamak ilçesinde 22 katlı bir binanın 18'nci katında yangın çıktı. Bina içerisinde bulunan vatandaşların dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 18:48

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Ankara'nın Mamak ilçesinde 22 katlı bir binanın 18'nci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken çevredekiler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

VATANDAŞLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlar için ilk müdahaleye başladı. Yangından etkilenen vatandaşlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği olayla ilgili ekipler inceleme başlattı.

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