Avcılar'da feci kaza: Cam silerken metrelerce yükseklikten düştü
Avcılar'da 5 katlı bir binada oturan kadın evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek 3'ncü kattan aşağıya düştü. Beton zemine düşen kadın ağır yaralandı. İsmi öğrenilemeyen kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 5 katlı bir binada oturan kadın, evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Saat 14:00 sıralarında yaşanan olayda 3'ncü kattan düşen kadın ağır yaralandı.
Çevredekiler kadının düştüğünü görmesi üzerine 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Metrelerce yükseklikten düşen kadın beton zemine düşerken olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. İsminin öğrenilemediği kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.