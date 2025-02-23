Yaptıkları kardan adamı traktör kasasında gezdirdiler

Artvin'in Arhavi ilçesinde 3 arkadaş kardan adam yaptı. Yaptıkları el emeği kardan adamlarını traktörün kasasına koyan arkadaşlar, mahalle mahalle gezerek kardan adamları vatandaşların beğenisine sundu. Çevre sakinleri kardan adamla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:58

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Arhavi ilçesinde gençler, elektrikli traktörün kasasına yaptıkları kardan adamla büyük ilgi topladı. Lise öğrencisi Atakan Yıldız, Onur Sarı ve Arda Güneş, traktörün kasasına yerleştirdikleri kardan adamı mahalle mahalle gezdirerek, çocuklara ve çevredekilere unutulmaz anlar yaşattı. Mahalle sakinleri kardan adamla bol bol fotoğraf çekilip, cep telefonları ile o anları kaydetti.

Öğrencilerden Onur Sarı, "Kar yağınca bu güzellikleri eğlenceye dönüştürmek istedik. Arkadaşlarımızla birlikte kardan adamı traktörün kasasına koyarak, mahalle mahalle gezdik. Bu sayede çocuklar çok eğlendi, biz de keyif aldık" dedi.

Kardan adamın sokaklarda gezdirildiği görüntüler ise büyük ilgi topladı.

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