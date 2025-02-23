Valilik duyurdu! Motosiklet sürücüleri ve motokuryelere yasak

Kocaeli'de yoğun buzlanma riski nedeniyle bazı önlemler alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada motosiklet sürücüleri ve motokuryelerin trafiğe çıkması bu gece saat 00.00'den yarın 12.00'ye kadar yasaklandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:09

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Kocaeli'de yoğun buzlanma riski nedeniyle motosiklet sürücüleri ve motokuryelerin trafiğe çıkması bu gece saat 00.00'den yarın 12.00'ye kadar yasaklandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kentte kar yağışı beklenmediği ifade edilerek, "Hava sıcaklıklarındaki düşüşe bağlı olarak yoğun buzlanma beklendiğinden motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 24 Şubat Pazartesi günü saat 00.00 ile aynı gün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.

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