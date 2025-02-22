Limandan kaçan angus 3 saatlik takiple yakalandı
Hatay'ın İskenderun Limanı'na gemiyle getirilip, TIR'a yüklenirken kaçan angus, 3 saatlik takip sonucu yakalandı. Sakinleştirici iğne yapılarak etkisiz hale getirilen angus, görevliler tarafından bağlanıp, araca yüklenerek İskenderun Limanı'na götürülerek görevlilere teslim edildi.
Hatay'ın İskenderun Limanı'na gemiyle getirilip, TIR'a yüklenirken kaçan angus, 3 saatlik takip sonucu yakalandı. Sakinleştirici iğne yapılarak etkisiz hale getirilen angus, görevliler tarafından bağlanıp, araca yüklenerek İskenderun Limanı'na götürülerek görevlilere teslim edildi.