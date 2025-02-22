Yaşam

Limandan kaçan angus 3 saatlik takiple yakalandı

Hatay'ın İskenderun Limanı'na gemiyle getirilip, TIR'a yüklenirken kaçan angus, 3 saatlik takip sonucu yakalandı. Sakinleştirici iğne yapılarak etkisiz hale getirilen angus, görevliler tarafından bağlanıp, araca yüklenerek İskenderun Limanı'na götürülerek görevlilere teslim edildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Limandan kaçan angus 3 saatlik takiple yakalandı
Hatay'ın İskenderun Limanı'na gemiyle getirilip, TIR'a yüklenirken kaçan angus, 3 saatlik takip sonucu yakalandı. Sakinleştirici iğne yapılarak etkisiz hale getirilen angus, görevliler tarafından bağlanıp, araca yüklenerek İskenderun Limanı'na götürülerek görevlilere teslim edildi.