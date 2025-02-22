Diyarbakır merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon; 12 tutuklama

Diyarbakır merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 09:39

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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığı F.P.'nin yaptığı silahlı organize suç örgütünün, kent genelinde içlerinde yaşı küçük çocukların da olduğu kişilere uyuşturucu sattırdığını, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma gibi birçok silahlı eylem gerçekleştirdiklerini, ticari anlaşmazlıklarda tahsilatçılık yaparak gelir sağladıklarını, mağdur ettikleri kişilerin şikayette bulunmamaları için tehdit ettiklerini, hakimiyet sağlamak amacıyla bölgedeki diğer suç örgütleri ile de defalarca silahlı çatışmaya girdiklerini, iş ve ikametlere yönelik silahlı eylemlerde bulunduklarını tespit etti.

RUHSATSIZ TABANCA İLE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

F.P.'nin de aralarında olduğu 21 şüpheli, Diyarbakır, Mersin ve Aydın'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından şüphelilerden 12'si tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı