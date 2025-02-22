"Panel" soruşturmasında korkunç gerçekler: Bu sefer pis para vuracağız

Şüphelilerin telefonlarında çok sayıda vatandaşın fotoğrafı da bulundu. Mesajlaşmalarda, sadece bir araç plakasından bile kişinin kimlik numarasına, aile bilgilerine, adresine ve özel bilgilerine ulaşabildikleri yazışmalar tespit edildi. Kurdukları yasa dışı sistemle vatandaşların tapu kayıtları, hastane geçmişi, adli sicil kayıtları ve eğitim bilgilerini sorgulayabildikleri belirlendi.

Kurdukları yasa dışı sistemle ciddi maddi kazanç sağladıkları anlaşıldı (DHA)

RESMİ SMS'LER, KUMAR İŞLEMLERİ, ÇALINAN HESAPLAR

Şüphelilerin, kamu ve özel kurumlar adına resmi SMS gönderme sistemlerini de kullandıkları tespit edildi. Telefonlarında da dolandırıcılık ve kimlik avı girişimlerinde kullanılan hesap ve bağlantıların bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, kendi aralarında hesap çalma, veri sızdırma ve yasa dışı kumar işlemleriyle ilgili yazışmalar yaptıkları ortaya çıktı.

"YAKALANMAM" DEDİLER, TUTUKLANDILAR

WhatsApp yazışmalarında şüphelilerin, yasa dışı yollarla para kazandıklarını kabul ettikleri görüldü. Bir şüpheli, "Panelden vur parayı, paran bol olsun. Devletin bizimle işi olmaz." diyerek kendilerini güvende hissettiklerini yazdı. Ancak kısa süre sonra yakalanarak tutuklandıkları ortaya çıktı.

"PİS PARA VURACAĞIZ"

Şüphelilerin, yasa dışı kazançlarını tartıştıkları mesajlar arasında, "Panel işinde 700 TL verip 1 ayda 120 bin kazanıyorduk. Tek sorun illegal olması. Bu sefer daha pis para vuracağız, 300 bin kazanır mıyız?" şeklindeki konuşmalar dikkat çekti.