"Panel" soruşturmasında korkunç gerçekler: Bu sefer pis para vuracağız
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Zeytinburnu ilçesinde belirlenen bir ikameti takibe aldı. Söz konusu adreste yasa dışı bahis suçu kapsamında panel sisteminin bulunduğu ve 'finans evi' olarak kullanıldığı belirlendi. Zanlıların telefon mesajları ortaya çıktı. Vatandaşları hedef alan suç şebekesi mesajlarında "Bu sefer pis para vuracağız!" diye yazdıkları belirlendi.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 76 şüphelinin telefonu incelendi. Şüphelilerin telefonundaki mesajlar, kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek satıldığını ortaya koydu. Şüphelilerin, Türk vatandaşlarının kimlik, fotoğraf, mesaj gibi özel bilgilerini "Panel" adı verilen sistemde toplayarak para karşılığında sattıkları tespit edildi.
KORKUNÇ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 76 şüphelinin telefonu incelendi. Şüphelilerin telefonundaki mesajlar, kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek satıldığını ortaya koydu. Şüphelilerin, Türk vatandaşlarının kimlik, fotoğraf, mesaj gibi özel bilgilerini "Panel" adı verilen sistemde toplayarak para karşılığında sattıkları belirlendi.
KURUMLARIN GÜVENLİK AĞINA SIZDILAR
SABAH'ın ulaştığı inceleme raporlarına göre şüpheliler, sosyal mühendislik teknikleriyle sistemlere erişim sağlama yöntemlerini tartışıyordu.
Üniversite, hastane ve birçok kamu ile özel kurumun ağ güvenlik sistemlerini aşmanın yollarını arayan şüphelilerin, Trendyol ve Getir gibi e-ticaret sitelerinden veri çekme (scraping) planları yaptığı belirlendi. Ayrıca, açtıkları şirketler üzerinden "naylon fatura" düzenlemek için birbirlerine yol gösterdikleri saptandı.