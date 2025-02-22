Ankara'da LPG tankerinde sızıntı!

Ankara'da bir akaryakıt istasyonundaki LPG tankerinde meydana gelen sızıntı nedeniyle, Ankara-Ayaş kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Giriş Tarihi: 22.02.2025 06:39

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Sincan ilçesi Günkent Sokak yanında bulunan bir akaryakıt istasyonuna LPG boşaltmaya gelen 34 KC 7702 plakalı tankerin boşaltım sisteminde sızıntı oluştu.

Durumun fark edilmesi üzerine akaryakıt istasyonu çevresindeki Ankara-Ayaş kara yolu bir süre çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Ankara'da akaryakıt istasyonundaki LPG tankerinde sızıntı (AA)

Polis ekipleri akaryakıt istasyonuna ve yakınlarına çıkan her noktayı tedbir amaçlı tutarken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Sızıntının giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.