Yüksekova-İstanbul uçak seferi kar yağışı nedeniyle iptal edildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve sisli hava nedeniyle Yüksekova-İstanbul uçak seferi iptal edildi.
Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden kar yağışı ve sisli hava nedeniyle Yüksekova-İstanbul uçak seferleri iptal edildi.
Edinilen bilgiye göre; "Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda 21 Şubat'ta yapılması planlanan Yüksekova-İstanbul uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.