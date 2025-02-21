Yaşam

Yüksekova-İstanbul uçak seferi kar yağışı nedeniyle iptal edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve sisli hava nedeniyle Yüksekova-İstanbul uçak seferi iptal edildi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yüksekova-İstanbul uçak seferi kar yağışı nedeniyle iptal edildi

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden kar yağışı ve sisli hava nedeniyle Yüksekova-İstanbul uçak seferleri iptal edildi.

YÜKSEKOVA-İSTANBUL UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ!

Edinilen bilgiye göre; "Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda 21 Şubat'ta yapılması planlanan Yüksekova-İstanbul uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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