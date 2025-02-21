Yüksekova-İstanbul uçak seferi kar yağışı nedeniyle iptal edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve sisli hava nedeniyle Yüksekova-İstanbul uçak seferi iptal edildi.

Giriş Tarihi: 21.02.2025 01:33

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Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden kar yağışı ve sisli hava nedeniyle Yüksekova-İstanbul uçak seferleri iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre; "Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda 21 Şubat'ta yapılması planlanan Yüksekova-İstanbul uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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