Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i polis 5 yaralı

Malatya'da polis memuru Mustafa K.'nın yönetimindeki otomobil seyir halindeki Mehmet T.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken kazazedeler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Giriş Tarihi: 21.02.2025 00:54

Paylaş



ABONE OL

Malatya'da iki otomobil saat 20:00 sıralarında kazaya karıştı. Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerleyen polis memuru Mustafa K.'nın kullandığı otomobil, Mehmet T. yönetimindeki araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, olayı gören çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüler ve diğer yolcuları ambulansla çevredeki hastanelere sevk etti. 5 yaralının tedavisi devam ederken kaza nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN