Çanakkale'de 24'ü çocuk 44 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde lastik bot içerisinde 24'ü çocuk 44 kaçak göçmen tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonla kaçak göçmenler yakalanarak Ayvacık Göçmen Ön Kabul Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Giriş Tarihi: 21.02.2025 01:48

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alması üzerine harekete geçti.

44 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik botları TCSG-905 ve KB-20 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 24'ü çocuk 44 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

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