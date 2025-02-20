Polatlı’da baz istasyonu yangını! Patlamalar korku dolu anlar yaşattı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan bir baz istasyonu kulesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, istasyonun bataryalarına sıçrayarak art arda patlamalara yol açtı. Çevrede büyük panik ve korku yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 20:02

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir baz istasyonu kulesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında istasyon bataryalarında meydana gelen patlamalar çevrede korku dolu anlar yaşattı.

Olay, ilçeye bağlı Atatürk Caddesi'nde bulunan baz istasyonu kulesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek istasyonun bataryalarına sıçradı. Alevler yükselirken, bataryalarda art arda patlamalar yaşandı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, baz istasyonunda büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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