Millet Kütüphanesinin 5. yılında 7 milyona yakın ziyaretçi!
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, açılışından bu yana ziyaretçi rekoru kırdı. 2020’de kullanıma açılan kütüphaneyi 2024 yılında 1 milyon 900 bin kişi kullanırken 5 yılın toplamında ziyaretçi sayısı 6 milyon 659 bin 475 kişi oldu.
Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Millet Kütüphanesi her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, kütüphane, kapalı alanı 125 bin metrekare olan ve 201 kilometre raf uzunluğu ile 5 bin 500 kişilik oturma kapasitesine sahip. Yapı, mimari yapısı ise zengin koleksiyonu, kültür ve sanat alanları ve teknolojik imkanlarıyla Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olarak niteleniyor.
300 MİLYONDAN FAZLA MAKALE
Kütüphanenin koleksiyonunda 2 milyon 168 bin 302 kitap, 25 bin 017 dergiye ait 2 milyon 948 bin 290 süreli yayın sayısı ile toplamda 5 milyon 487 bin 254 basılı kaynak bulunuyor. Kütüphanede ayrıca, 950 bin "e-kitap", 7 milyon 500 bin "e-tez", 73 veri tabanına erişim 125 bin "e-dergiye" ait 300 milyondan fazla makale, rapor ve benzeri içeriğe erişim imkanı sunuluyor.
5 YILDA 6 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ
Hafta içi günlük 3 bin ila 5 bin, hafta sonu ise 12 bin ila 15 bin okuyucu ve ziyaretçinin kullandığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini 2024 yılında 1 milyon 900 bin okuyucu ve ziyaretçi kullandı. Açıldığı günden itibaren ise 5 yıllık dönemde Kütüphane 6 milyon 659 bin 475 okuyucu ve ziyaretçiyi ağırladı.