Yaşam

Millet Kütüphanesinin 5. yılında 7 milyona yakın ziyaretçi!

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, açılışından bu yana ziyaretçi rekoru kırdı. 2020’de kullanıma açılan kütüphaneyi 2024 yılında 1 milyon 900 bin kişi kullanırken 5 yılın toplamında ziyaretçi sayısı 6 milyon 659 bin 475 kişi oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Millet Kütüphanesinin 5. yılında 7 milyona yakın ziyaretçi!

Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Millet Kütüphanesi her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, kütüphane, kapalı alanı 125 bin metrekare olan ve 201 kilometre raf uzunluğu ile 5 bin 500 kişilik oturma kapasitesine sahip. Yapı, mimari yapısı ise zengin koleksiyonu, kültür ve sanat alanları ve teknolojik imkanlarıyla Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olarak niteleniyor.

Millet Kütüphanesi 5. yılında 6 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı / AAMillet Kütüphanesi 5. yılında 6 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı / AA

300 MİLYONDAN FAZLA MAKALE

Kütüphanenin koleksiyonunda 2 milyon 168 bin 302 kitap, 25 bin 017 dergiye ait 2 milyon 948 bin 290 süreli yayın sayısı ile toplamda 5 milyon 487 bin 254 basılı kaynak bulunuyor. Kütüphanede ayrıca, 950 bin "e-kitap", 7 milyon 500 bin "e-tez", 73 veri tabanına erişim 125 bin "e-dergiye" ait 300 milyondan fazla makale, rapor ve benzeri içeriğe erişim imkanı sunuluyor.

Kütüphanenin koleksiyonunda 2 milyon 168 bin 302 kitap yer alıyor / AAKütüphanenin koleksiyonunda 2 milyon 168 bin 302 kitap yer alıyor / AA

5 YILDA 6 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ

Hafta içi günlük 3 bin ila 5 bin, hafta sonu ise 12 bin ila 15 bin okuyucu ve ziyaretçinin kullandığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini 2024 yılında 1 milyon 900 bin okuyucu ve ziyaretçi kullandı. Açıldığı günden itibaren ise 5 yıllık dönemde Kütüphane 6 milyon 659 bin 475 okuyucu ve ziyaretçiyi ağırladı.

Emine Erdoğan, açılışın 5. yılına özel mesaj yayınladı / AAEmine Erdoğan, açılışın 5. yılına özel mesaj yayınladı / AA

EMİNE ERDOĞAN 5. YILINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışının 5'inci yılını kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yalnızca bir kütüphane değil, ülkemizin bilgiyle güçlenen geleceğinin, köklü tarihinin ve kültürel zenginliğinin bir sembolü olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin 5'inci yaşı kutlu olsun. Milletimizin ortak hafızası olarak, nice seneler geleceğe yön verecek fikirlere, araştıran, düşünen ve üreten nice nesillere yuva olmaya devam etmesini diliyorum."

Kütüphane 2024 yılında 2 milyona yakın ziyaretçi ile adeta rekor kırdı / AAKütüphane 2024 yılında 2 milyona yakın ziyaretçi ile adeta rekor kırdı / AA

MİLLET KÜTÜPHANESİ 5 YAŞINA GİRDİ

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, açılışının 5'inci yılına ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Kütüphanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Milletimizin evinde, gece gündüz demeden 7'den 70'e, yarınlarımızı güzelleştirmek için bir arada olduğumuz bu dost mekanda, ülkemizin kültür yolculuğuna katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin 5. yaşını coşku ve gurur içinde kutluyoruz."

2020'DE AÇILDI

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve 2 bin 500 akademisyen, bilim insanı ile kültür sanat camiasından davetlinin katıldığı törenle 20 Şubat 2020'de açıldı.

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