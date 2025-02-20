Yaşam

Kadın sürücüye saldıran maganda tutuklandı

İstanbul Başakşehir'de önünü kestiği kadın sürücünün aracına saldırarak aynasını kıran maganda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadın sürücüye saldıran maganda tutuklandı

Başakşehir'de 17 Şubat günü meydana gelen olayda, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yol verme meselesi nedeniyle trafikte iki sürücü tartışmıştı.

MAGANDA KADIN SÜRÜCÜYE SALDIRDI!

Tartışmanın ardından sürücülerden biri diğerinin önünü keserek araca saldırmıştı. Kadın sürücünün aracının kaputuna ve camlarına vurup daha sonrada aynayı kıran magandanın o halleri cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Polis ekiplerince yakalanan Serkan Z. isimli şüpheli "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçundan sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakılmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine Serkan Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın sürücüye trafikte saldırı!Kadın sürücüye trafikte saldırı! KADIN SÜRÜCÜYE TRAFİKTE SALDIRI!

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