First Lady’ler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde: Emine Erdoğan Zelenska ile bir araya geldi

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ANLAMLI KİTAP HEDİYESİ

Cihannüma Salonu'nu gezen Emine Erdoğan ve Zelenska, Ukrayna özel bölümünde yer alan kitapları inceledi. Emine Erdoğan, Zelenska'ya Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İngilizce baskısı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye" tanıtım kitabını hediye etti.

Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni de ziyaret eden lider eşleri, burada okuma, resim ve boyama gibi etkinlikler yapan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları ve üzerinde gelincik desenlerinden oluşan resimler ile domates, köy biberi ve yıldız domates ata tohumlarının bulunduğu keseleri lider eşlerine hediye etti. Kütüphane ziyareti sonrası Emine Erdoğan ve Zelenska, Devlet Konukevi'ne geçti. Lider eşleri, burada ikili görüşme gerçekleştirdi.